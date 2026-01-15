Nabucco di Giuseppe Verdi in scena al San Carlo
Il Teatro di San Carlo presenta Nabucco, il dramma lirico di Giuseppe Verdi con libretto di Temistocle Solera. La produzione apre la stagione 2025/2026 e sarà in scena dal 18 al 31 gennaio 2026, con cinque repliche. Un importante appuntamento per gli appassionati di opera, che permette di apprezzare un capolavoro del repertorio verdiano in un contesto di grande tradizione teatrale.
La Stagione d'Opera 20252026 del Teatro di San Carlo prosegue con Nabucco, dramma lirico di Temistocle Solera su musica di Giuseppe Verdi, in scena da domenica 18 gennaio 2026 (ore 17:00) fino a sabato 31 gennaio 2026 con cinque repliche.Sul podio Riccardo Frizza, alla guida di Orchestra e Coro.
Un monolite di marmo dividerà la scena consentendo il movimento del coro, gli aristocratici vestiranno costumi del 1800, gli oppressi avranno avranno abiti di contadini
