Per Carnevale un brindisi in maschera al Teatro di San Carlo

Il Teatro di San Carlo organizza un brindisi in maschera per Carnevale, perché domani sera, durante la rappresentazione di Falstaff, i visitatori potranno partecipare a un evento speciale. A partire dalle 18.30, nel Salone degli Specchi, il pubblico potrà scambiarsi auguri e divertimento prima di entrare in sala. La serata si svolge in un’atmosfera festosa, con maschere colorate e musica dal vivo. La prima di Falstaff, diretta da Giuseppe Verdi, ha riscosso grande successo, con nove minuti di applausi dal pubblico.

Nella Sala degli specchi l'iniziativa per la community del Lirico napoletano che parteciperà domani allo spettacolo del Falstaff di Verdi Domani, martedì 17 febbraio 2026, a partire dalle ore 18.30, nel Salone degli Specchi del Teatro di San Carlo, in occasione della recita di Falstaff, di Giuseppe Verdi, il cui allestimento è stato accolto dal pubblico con ben nove minuti di applauso in occasione della prima di domenica, è in programma un brindisi di Carnevale. Gli iscritti alla community del Teatro che assisteranno allo spettacolo degusteranno DUBL, la bollicina metodo classico dell'azienda irpina Tenute Capaldo - Feudi di San Gregorio.