Fossacesia nel segno del risparmio energetico | l’Abbazia si spegne per M’illumino di Meno e sensibilizza sul clima

A Fossacesia, l’Abbazia si è spenta per l’iniziativa “M’illumino di Meno”, organizzata per spingere alla riduzione dei consumi energetici. La scelta di spegnere le luci ha coinvolto anche alcune strade del centro storico, attirando l’attenzione dei cittadini sulla questione del risparmio energetico. Questa decisione mira a far riflettere sulle conseguenze dell’uso eccessivo di energia e a promuovere comportamenti più sostenibili.

Fossacesia Spegne le Luci per "M'illumino di Meno": Un Segnale di Consapevolezza Energetica dalla Costa Adriatica. Fossacesia, in Abruzzo, ha spento le luci dell'Abbazia di San Giovanni in Venere nella serata del 16 febbraio 2026, aderendo all'iniziativa nazionale "M'illumino di Meno". Il gesto, promosso da Rai Radio 2 e Rai per la Sostenibilità Esg, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del risparmio energetico e la necessità di adottare stili di vita più responsabili in un contesto globale segnato dalla crisi climatica. Un Gesto Simbolico con Radici Profonde. L'abbazia, un gioiello architettonico medievale affacciato sul mare Adriatico, ha rinunciato all'illuminazione serale per una notte, unendosi a numerose altre realtà italiane che hanno scelto di aderire all'iniziativa.