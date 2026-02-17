Il Grand Hotel Excelsior di San Benedetto, uno dei simboli della città, è stato messo sul mercato da Gaetano Sorge, il proprietario, che ha dichiarato di aver ricevuto molte offerte. La decisione di vendere deriva dal desiderio di rinnovare la gestione e di lasciare alle nuove mani l’edificio storico, che si affaccia sul lungomare Rinascimento. La struttura, amata da decenni dai turisti, potrebbe cambiare proprietà nei prossimi mesi.

SAN BENEDETTO Lo storico Grand Hotel Excelsior è in vendita. L’albergo iconico, simbolo della Riviera, sito sul lungomare Rinascimento, non apparterrà più alla famiglia Sorge. A confermalo lo stesso Gaetano Sorge che sta ricevendo e vagliando diverse proposte da parte degli acquirenti. I precedenti Già tre anni fa l’hotel figurava in ben sei siti Internet per la vendita di immobili ricettivi, con una cifra pari a 14 milioni di euro, ma lo stesso Sorge poi ci aveva ripensato circa la volontà di vendere. Stavolta il titolare afferma: «E’ nostra intenzione vendere. Siamo in contatto con diversi possibili acquirenti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Benedetto, l?iconico Grand Hotel Excelsior è in vendita. Gaetano Sorge, il proprietario: «Ci sono tante offerte»

