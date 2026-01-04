Il Grand Hotel di San Pellegrino nel 2030 riaprirà a cinque stelle
Nel 2030, il Grand Hotel di San Pellegrino tornerà a essere un hotel cinque stelle, secondo l’annuncio dell’amministratore delegato del gruppo californiano che gestisce la struttura. Il progetto prevede un restyling curato da uno studio parigino, con l’avvio dei lavori previsto tra un anno. La riapertura mira a valorizzare il patrimonio storico della località, offrendo un’esperienza di qualità ai futuri ospiti.
TURISMO. L’ad del gruppo californiano che ha preso la gestione conferma l’operazione. Design affidato a uno studio di Parigi, lavori al via tra un anno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
