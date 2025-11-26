Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento premiato con il Leading Legend Award 2025
Il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento annuncia l’assegnazione del prestigioso Leading Legend Award 2025 al Cavaliere del lavoro Guido Fiorentino Presidente e Ceo. Conferito durante il gala ufficiale a Bangkok, il premio celebra ogni anno le personalità che si sono distinte per aver contribuito in modo straordinario all’eccellenza dell’ospitalità mondiale. Si tratta di uno dei riconoscimenti più rilevanti e ambiti del settore, assegnato a figure che, attraverso visione, innovazione e leadership, hanno saputo definire nuovi standard di qualità e ispirare l’intera industria dell’hôtellerie di lusso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
