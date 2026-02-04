Napoli c’è luce in fondo al tunnel | col Como previsti due ritorni

Questa mattina il Napoli ha annunciato che due calciatori torneranno in campo la prossima settimana. Dopo settimane di preoccupazioni per gli infortuni, finalmente ci sono segnali positivi. I giocatori che rientreranno sono pronti a riprendere gli allenamenti e a contribuire alla squadra. La società spera di poter contare su di loro nel prossimo match, portando un po’ di sollievo a tifosi e staff.

Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda il fronte infortuni. Stavolta, infatti, non si parla di nuove indisponibilità o ricadute, ma il ritorno previsto per la prossima settimana di due giocatori dei partenopei. Stiamo parlando di Matteo Politano e Billy Gilmour: i due sono attesi per la sfida contro il Como. Napoli, recuperi importanti: tornano Politano e Gilmour. Secondo quanto riportato da Repubblica, Gilmour e Politano sono in procinto di tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista e l’esterno dovrebbero tornare disponibili a inizio prossima settimana, quando martedì è previsto il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

