Napoli c’è luce in fondo al tunnel | col Como previsti due ritorni
Questa mattina il Napoli ha annunciato che due calciatori torneranno in campo la prossima settimana. Dopo settimane di preoccupazioni per gli infortuni, finalmente ci sono segnali positivi. I giocatori che rientreranno sono pronti a riprendere gli allenamenti e a contribuire alla squadra. La società spera di poter contare su di loro nel prossimo match, portando un po’ di sollievo a tifosi e staff.
Arrivano finalmente buone notizie per quanto riguarda il fronte infortuni. Stavolta, infatti, non si parla di nuove indisponibilità o ricadute, ma il ritorno previsto per la prossima settimana di due giocatori dei partenopei. Stiamo parlando di Matteo Politano e Billy Gilmour: i due sono attesi per la sfida contro il Como. Napoli, recuperi importanti: tornano Politano e Gilmour. Secondo quanto riportato da Repubblica, Gilmour e Politano sono in procinto di tornare a disposizione di Antonio Conte. Il centrocampista e l’esterno dovrebbero tornare disponibili a inizio prossima settimana, quando martedì è previsto il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Approfondimenti su Napoli Como
"Una prima luce in fondo al tunnel recessivo": segnali di stabilizzazione del comparto calzaturiero
Il settore calzaturiero italiano mostra segnali di stabilizzazione in un periodo di incertezza economica globale.
Piscina, la luce in fondo al tunnel. Affidata la gestione temporanea
Ultime notizie su Napoli Como
Argomenti discussi: Il Milan non è solo fortuna, il Napoli lascia la lotta scudetto, Spalletti ha creato una Juve solida ed elastica; Con RiforestAzione, Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas insieme al MASE - Napoli Village - Quotidiano di; Vincenzo Gambardella, Napoli, il cavaliere e l'ombra della poesia; Ha 19 anni ma canta come un veterano: Napoli scopre Mirodimare.
Una luce accesa da 90 anni su libri, giornali e rotocalchi: «Gioiello salvato da Croce»«A Napoli c'è, nel Palazzo delle Poste, una Emeroteca assai ben fornita , che rese anche a me buoni servizi quando scrissi la mia Storia d'Italia dopo il 1871. Era ... ilmattino.it
Napoli-Fiorentina tra la luce di Vergara, la finestra dell'hotel Vesuvio e forza Di Lorenzo - Le Pillole di CasaNapoli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.