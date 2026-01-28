Un ragazzo di 18 anni, ancora studente del liceo classico Nolfi-Apolloni, è diventato un eroe. La scorsa estate, alla sua prima esperienza come bagnino, ha salvato una donna in mare. Ora dice di aver capito cosa ha fatto e si dice felice di aver potuto aiutare. La vicenda ha fatto il giro della comunità, dimostrando che anche i più giovani possono fare la differenza.

Ha solo 18 anni, frequenta il quinto anno del liceo classico Nolfi-Apolloni e la scorsa estate, alla sua prima stagione da bagnino, ha salvato la vita a una donna in mare. Era l’11 agosto. Nicola Isotti è uno dei candidati al Cittadino dell’anno e confessa subito di non essersi mai immaginato in quella lista. "È stata una sorpresa totale – racconta –. Sapevo di aver fatto una cosa importante, certo, ma non avevo mai pensato a una candidatura del genere. Quando mi hai chiamato sono rimasto spiazzato, poi però sono stato davvero contento". Speri di vincere o ti basta partecipare? "Sinceramente non ambisco a quello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il baby bagnino eroe. Salvò la vita a una donna: "Ora so cosa ho fatto"

