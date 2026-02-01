Salvò bimba caduta nel porto Premiato il carabiniere eroe | Mattarella lo nomina Cavaliere

Il carabiniere Giovanni Giugliano, di Riccione, è stato premiato dal Presidente Sergio Mattarella. La scorsa estate, lui ha salvato una bambina disabile caduta nel porto di Riccione. Ora, il suo gesto gli è valso la nomina a Cavaliere al merito della Repubblica.

Il carabiniere eroe premiato da Mattarella. Tra i nuovi 31 cavalieri al merito della Repubblica nominati ieri dal Presidente Sergio Mattarella c'è anche lui Giovanni Giugliano, l'appuntato scelto in servizio a Riccione che l'estate scorsa salvò una bambina disabile. Quella sera del 20 luglio, durante la festa della Madonna del mare al porto, Giovanni non esitò un istante a gettarsi nelle acque del porto, per soccorrere la piccola di 9 anni caduta in acqua con la carrozzina. "Ancora non ci credo! Quando ho ricevuto la telefonata dall'ufficio di gabinetto del Quirinale, lì per lì ho pensato a uno scherzo.

