Salvò bimba caduta nel porto Premiato il carabiniere eroe | Mattarella lo nomina Cavaliere

Da ilrestodelcarlino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il carabiniere Giovanni Giugliano, di Riccione, è stato premiato dal Presidente Sergio Mattarella. La scorsa estate, lui ha salvato una bambina disabile caduta nel porto di Riccione. Ora, il suo gesto gli è valso la nomina a Cavaliere al merito della Repubblica.

Il carabiniere eroe premiato da Mattarella. Tra i nuovi 31 cavalieri al merito della Repubblica nominati ieri dal Presidente Sergio Mattarella c’è anche lui Giovanni Giugliano, l’appuntato scelto in servizio a Riccione che l’estate scorsa salvò una bambina disabile. Quella sera del 20 luglio, durante la festa della Madonna del mare al porto, Giovanni non esitò un istante a gettarsi nelle acque del porto, per soccorrere la piccola di 9 anni caduta in acqua con la carrozzina. "Ancora non ci credo! Quando ho ricevuto la telefonata dall’ufficio di gabinetto del Quirinale, lì per lì ho pensato a uno scherzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

salv242 bimba caduta nel porto premiato il carabiniere eroe mattarella lo nomina cavaliere

© Ilrestodelcarlino.it - Salvò bimba caduta nel porto. Premiato il carabiniere eroe: Mattarella lo nomina Cavaliere

Approfondimenti su Salvò Bimba

Salvò la vita di un bambino. Carabiniere eroe premiato a Palazzo Vecchio

Bimbo di due anni imprigionato nell’auto ribaltata, premiato il carabiniere “eroe”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salvò Bimba

Argomenti discussi: Salvò bimba caduta nel porto. Premiato il carabiniere eroe: Mattarella lo nomina Cavaliere; Neonato vola fuori dall’auto e finisce in mezzo all'incrocio: la scena in un video virale, arrestata la mamma; Premiato l'agente-eroe lucano, Antonio Laruina: salvò una bimba di 2 anni chiusa in auto sotto il sole. Complimenti; Agente della Polizia di Stato salva stanotte una donna di 95 anni che era caduta all'interno del proprio cortile.

salvò bimba caduta nelSalvò bimba caduta nel porto. Premiato il carabiniere eroe: Mattarella lo nomina CavaliereL’onorificenza a Giovanni Giugliano, l’appuntato che il 20 luglio ha soccorso la piccola a Riccione. Il militare: Quando mi hanno chiamato dal Quirinale pensavo a uno scherzo: ho fatto solo il mio do ... ilrestodelcarlino.it

salvò bimba caduta nel22 gennaio, Madonna della Fortuna: bimba precipita nel vuoto, salva per miracoloL'intervento della Madonna della Fortuna salva da morte certa una bimba caduta per molti metri nel vuoto da una finestra. lalucedimaria.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.