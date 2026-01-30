VIDEO| Dall' altro fa ancora più impressione | Salvini al suo arrivo al porto di Saline dopo i danni del ciclone Harry

Matteo Salvini è arrivato al porto di Saline, dove le conseguenze del ciclone Harry sono evidenti. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha guardato dall’alto le zone danneggiate e ha commentato che, visto dall’alto, tutto sembra ancora più impressionante. Salvini ha visitato le aree colpite e ha espresso la sua preoccupazione per i danni causati dal maltempo.

"Vista dall'alto fa ancora più effetto", sono state le prime parole del ministro, arrivato in elicottero per rendersi conto direttamente dell'entità dei danni. Salvini è atterrato prima al porto di Saline Joniche, nel comune di Montebello Jonico, a bordo di un elicottero della Guardia Costiera. Nel corso della visita, il ministro ha ribadito l'impegno del Governo a garantire un supporto immediato alle comunità colpite e a coordinare gli interventi di Protezione civile. "Nessun euro sarà tolto a Sicilia e Calabria – ha dichiarato –. Qualcuno parla di ponti e infrastrutture come se fossero in alternativa agli interventi per l'emergenza, ma non è così".

