La Sagra delle Sagre non si tocca | Zamperini rassicura la Valsassina

Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Montagna, ha annunciato che la Sagra delle Sagre si terrà anche nel 2026, rispondendo alle voci di una possibile cancellazione. Zamperini ha spiegato che l’amministrazione sta lavorando per garantire l’evento, che ogni anno attira migliaia di visitatori nella Valsassina. Un dettaglio concreto è che sono stati già avviati i primi preparativi e si stanno raccogliendo le iscrizioni degli espositori.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia: "Un patrimonio di 60 anni che la Regione Lombardia non può abbandonare: la manifestazione si farà e quadruplicherà il suo potenziale" In merito alle preoccupazioni emerse sulla possibile mancata organizzazione della Sagra delle Sagre 2026, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini, interviene per rassicurare il territorio. "La Sagra delle Sagre sarebbe a rischio? Proprio nell'anno del successo olimpico di Milano-Cortina? Non è nemmeno immaginabile che la manifestazione non si faccia, perché rappresenta un patrimonio non solo del nostro territorio ma dell'intera regione.