Pratobuscante il bando per la gestione non c' è E la Sagra delle Sagre?

Pratobuscante ha denunciato che il bando per la gestione dell’area non è stato pubblicato, sollevando dubbi sulla futura organizzazione della Sagra delle Sagre. La Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera ha ricevuto un’interpellanza per capire se ci sono piani concreti per garantire l’appuntamento anche nel 2026. In particolare, si chiede quale sia l’intenzione ufficiale riguardo l’area Fornaci Merlo-Pratobuscante, che da anni ospita l’evento più atteso della zona.

Il consigliere Cesare Canepari presenta un'interpellanza per chiedere alla Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera quali siano le intenzioni riguardo l'area manifestazioni Un'interpellanza per chiedere alla Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera quali siano le intenzioni riguardo l'area Fornaci Merlo-Pratobuscante che ospita - e dovrebbe farlo, si spera, anche nel 2026 - la Sagra delle Sagre. Al momento, infatti, manca il bando per la gestione. A presentare l'interpellanza, rivolta al presidente della Giunta Fabio Canepari e all'assessore a Turismo e Attività Produttive Sergio Galperti, è il consigliere Cesare Canepari, delegato per il Comune di Barzio, ente per cui è assessore.