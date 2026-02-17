Sagra della polenta e sapori d' inverno

A Sieci, nel comune di Pontassieve, si svolge la nuova edizione della Sagra della Polenta e sapori d’inverno, evento che riunisce appassionati di cucina e volontari di associazioni locali. La festa, che richiama ogni anno molti visitatori, propone piatti tipici preparati con ingredienti genuini e antiche ricette tramandate di generazione in generazione. Quest’anno, nel programma, ci sono anche laboratori per bambini e degustazioni di prodotti stagionali, attirando famiglie e buongustai.

A Sieci, nel comune di Pontassieve, torna un appuntamento dedicato alla tradizione gastronomica e alla solidarietà con la nuova edizione della Sagra della Polenta e sapori d'inverno. L'evento, organizzato dalla sezione Val di Sieci della Croce Azzurra di Pontassieve, si svolge nell'arco del fine settimana del 21 e 22 febbraio, offrendo un'occasione di incontro all'insegna dei piatti tipici della stagione fredda. La manifestazione ha una finalità benefica molto concreta, poiché l'intero ricavato è destinato alla raccolta fondi per il rinnovo del parco macchine dell'associazione, supportando così i servizi di assistenza sul territorio.