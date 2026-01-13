Sagra della polenta a Vallinfreda

La Sagra della Polenta di Vallinfreda si svolge domenica 25 gennaio, giunta alla sua 28ª edizione. L’evento, che si tiene nel comune della provincia di Roma, propone un’occasione per scoprire le tradizioni locali e gustare specialità a base di polenta. Un momento di incontro e cultura per residenti e visitatori, in un’atmosfera semplice e autentica.

Domenica 25 gennaio arriva la 28esima edizione della Sagra della Polenta a Vallinfreda, in provincia di Roma. La manifestazione si svolgerà in piazza del Mercato a partire dalle 12.Polenta preparata secondo la tradizione, servita su scifette in legno e accompagnata da panino con salsiccia cotta.

Carbonesca scalda l'inverno: nasce la sagra della polenta winter - Carbonesca dimostra che le sagre non sono tutte uguali e, soprattutto, che non devono per forza aspettare l'estate per esistere. corrieredellumbria.it

Velletri (RM) - "Festa di Sant'Antonio Abate e Sagra d'à Polenta" 17-18 Gennaio 2026 https://www.viaggiesagre.it/sagre/lazio/gennaio/Velletri2.html . . . #velletri #velletri #santantonioabate #polenta #tradizione #tradizione #castelliromani #castelliromani #cas - facebook.com facebook

