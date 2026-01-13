Sagra della polenta a Sermoneta

La Sagra della Polenta a Doganella di Ninfa, nel comune di Sermoneta, si svolgerà domenica 18 gennaio. L’evento offre un'occasione per riscoprire le tradizioni locali attraverso momenti di convivialità e cultura, in un ambiente che unisce fede e comunità. Un appuntamento pensato per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza autentica e semplice nel rispetto delle tradizioni della zona.

Torna la Sagra della Polenta a Doganella di Ninfa (Sermoneta). Appuntamento domenica 18 gennaio per una giornata di fede, tradizione e convivialità. La tradizionale sagra si terrà in occasione della Festa di Sant'Antonio Abate, organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta, con il patrocinio.

Sermoneta, torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della Polenta - Nel centro storico di Sermoneta si rinnova l’appuntamento con la Sagra della Polenta, tradizionale evento legato alla Festa di Sant’Antonio Abate, in programma dal 15 al 18 gennaio. radioluna.it

