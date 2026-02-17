Sabato presidio del comitato in stazione

Il comitato ha organizzato un presidio in stazione sabato scorso, dopo che le proteste sono aumentate a causa del crescente degrado e della presenza di persone senza fissa dimora. La zona si è trasformata in un punto di tensione: studenti devono deviare lungo percorsi alternativi, pendolari si aggirano con sguardi preoccupati, e i residenti vivono immersi in urla, discussioni e attività illegali che si ripetono ogni giorno.

Un quartiere "in ostaggio". Un quartiere dove gli studenti sono costretti a cambiare marciapiede, dove i pendolari si guardano attorno intimoriti e dove i residenti sono costretti a convivere con urla, litigi, sbandati e spaccio costante. E' quello della zona Tempio-stazione dove il comitato 'Modena merita di più', proprio per chiedere maggior sicurezza e soluzioni immediate ha organizzato per sabato 21 febbraio alle ore 12 un presidio dall'ingresso principale della stazione dei treni, in piazza Dante. "Modena dice basta alla paura nella zona Tempio", è lo slogan della manifestazione. Il comitato "invita la cittadinanza a partecipare, per accendere i riflettori su una vasta area della città – dalla stazione dei treni al sottopasso ex Benfra, dal cavalcavia Mazzoni ai Giardini Ducali – che i cittadini definiscono ormai 'un quartiere in ostaggio', dove muoversi a piedi in sicurezza è diventato sempre più difficile, soprattutto nelle ore serali".