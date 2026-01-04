Sicurezza in stazione i giovani incontrano i tassisti | Serve un presidio stabile

Questa mattina, presso la stazione di Lecco, si è svolto un incontro tra rappresentanti di Lega Giovani, Gioventù Nazionale e tassisti locali, in seguito agli ultimi episodi di violenza. L’obiettivo è discutere la sicurezza dei giovani e la necessità di un presidio stabile che garantisca maggiore tutela per utenti e operatori, rafforzando il senso di sicurezza in un'area pubblica frequentata quotidianamente.

Questa mattina, domenica 4 gennaio, una delegazione di Lega Giovani e Gioventù Nazionale ha incontrato una rappresentanza di tassisti operanti presso la stazione di Lecco, all'indomani dei gravi episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi. L'incontro è stato organizzato dal consigliere.

