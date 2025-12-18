Restyling Stazione in quattro mosse. Pisa, la lettera di Natale del Comitato.

Il restyling della Stazione di Pisa si presenta come una sfida e un'opportunità per rilanciare un'area strategica della città. Dopo aver superato la fase critica della zona rossa, la zona ha purtroppo ripreso a essere teatro di episodi di violenza, anche di giorno. Un percorso in quattro mosse per restituire sicurezza, vivibilità e rilancio a un luogo fondamentale per i cittadini e i visitatori.

Pisa, 18 dicembre 2025 – Un manifesto per rilanciare la zona della Stazione, che - tramontata ormai la zona rossa - è tornata teatro anche lo scorso fine settimana, di gravi episodi di violenza anche in pieno giorno. Con “un approccio integrato che ponga al centro del proprio agire la residenzialità stabile, il rispetto delle regole, la qualità dei servizi e la sicurezza urbana: solo attraverso politiche coordinate e coerenti sarà possibile restituire al quartiere una funzione pienamente residenziale e una qualità della vita adeguata per i cittadini”. La pensa così il Comitato di quartiere dellla Stazione, presieduto da Sandra Capuzzi, che ha reso pubblico un articolato documento che indica criticità e possibili soluzioni Residenzialita’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

