GEIEFFE, il primo impianto in Campania per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei RAEE accreditato dal Centro Coordinamento RAEE (cdcraee.it), ha avviato in questi giorni la linea di trattamento dedicata al recupero dei pannelli fotovoltaici fuori uso o giunti a fine vita. In un'ottica di sviluppo della filiera industriale e di sostenibilità ambientale, l'avvio della nuova lavorazione rappresenta l'ennesimo step per un progetto di innovazione tecnologica, quello di Geieffe, tanto ambizioso quanto concreto, capace di coniugare eccellenza industriale, tutela ambientale e ricadute positive sul territorio.

© Anteprima24.it - VIDEO/ GEIEFFE, alla scoperta del primo impianto in Campania per il trattamento dei RAEE