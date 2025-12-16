SIS Società Italiana Sementi inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementi

S.I.S. Società Italiana Sementi ha inaugurato a San Lazzaro di Savena il primo impianto italiano di termo-trattamento sementi, una tecnologia innovativa per la sanificazione senza chimici. L'evento rappresenta un passo avanti per la qualità e la sostenibilità delle sementi, migliorando vigore e germinabilità grazie a un metodo più sicuro ed efficace.

© Iltempo.it - S.I.S. Società Italiana Sementi inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementi San Lazzaro di Savena (BO), 16 dicembre 2025 – Si è tenuto oggi presso la sede di S.I.S. Società Italiana Sementi – realtà di riferimento nazionale nella selezione varietale, nella moltiplicazione e nella commercializzazione di sementi di alta qualità, controllata da BF SpA, il più importante Gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa – l'evento di presentazione del primo impianto in Italia dedicato al termo-trattamento per la sanificazione delle sementi, una tecnologia innovativa che permette di eliminare i principali patogeni senza la tradizionale concia chimica; si tratta di un trattamento che migliora vigore e germinabilità garantendo così un seme più sano. Iltempo.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. S.I.S. Società Italiana Sementi inaugura il primo impianto italiano di termo-trattamento sementi - San Lazzaro di Savena (BO), 16 dicembre 2025 – Si è tenuto oggi presso la sede di S. iltempo.it "Sis, no all’ampliamento". Il Comune boccia il piano - La sindaca: "Progetto davvero serio, ma il territorio di Idice è troppo fragile". ilrestodelcarlino.it La Società Chimica Italiana e Scienza Express edizioni ampliano il progetto U-Chem con tre nuove pubblicazioni in uscita nel 2026, pensate per accompagnare studenti e studentesse dalla scoperta della chimica alla preparazione avanzata alle competizioni. - facebook.com facebook Società Italiana di Biologia Vegetale (@sibv_it) / Posts / X x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.