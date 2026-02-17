Russia jails US citizen for trying to leave with a Kalashnikov stock

Un cittadino americano è stato condannato in Russia a quattro anni di carcere perché ha tentato di portare fuori dal paese il calcio di un fucile Kalashnikov. La vicenda si è verificata quando le autorità russe hanno fermato l’uomo mentre tentava di attraversare il confine con il pezzo di arma. Il processo ha evidenziato le rigide regole sulla esportazione di materiali militari e ha portato alla condanna definitiva.

MOSCOW, Feb 17 - A Russian court has sentenced a U.S. citizen to four years in jail for trying to take the stock of a Kalashnikov assault rifle out of Russia, the RIA sta.