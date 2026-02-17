A Ginevra, le delegazioni di Ucraina e Russia si riuniscono oggi per parlare dei territori contesi, dopo che gli Stati Uniti hanno mediato l'incontro. La discussione si concentra sulla situazione delle regioni sul fronte orientale, con l’intento di trovare una soluzione concreta alla disputa.

Ginevra: Ucraina e Russia a Confronto sui Territori, Mediati dagli Stati Uniti. Ginevra si prepara a ospitare un nuovo round di colloqui tra delegazioni ucraine e russe, con l'obiettivo di discutere lo status dei territori contesi e trovare una possibile via d'uscita dal conflitto. L'incontro, mediato dagli Stati Uniti, si apre in un momento di crescente incertezza, con Kiev che pone come condizione imprescindibile garanzie di sicurezza concrete prima di qualsiasi scambio territoriale. Un Crocevia Diplomatico nella Storia. Il centro internazionale di Ginevra, da secoli palcoscenico di negoziati e accordi, accoglie questa nuova fase del processo di pace per l'Ucraina.

Recenti fonti confermano che Denis Kapustin, leader dei volontari russi a supporto di Kiev, è ancora in vita, contrariamente alle notizie diffuse cinque giorni fa sulle sue presunte uccisioni da parte delle forze speciali di Mosca.

Vladimir Putin lancia un avvertimento all’Unione Europea, evidenziando una doppia minaccia sui territori ucraini e sugli asset russi.

