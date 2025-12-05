Iran nucleare e nuove alleanze | Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz

Il dossier iraniano torna al centro dell’attenzione. In una dichiarazione congiunta, il premier indiano, Narendra Modi, e il presidente russo, Vladimir Putin, hanno chiesto che la questione del nucleare di Teheran venga risolta attraverso la diplomazia. “Le parti hanno sottolineato l’importanza di risolvere la questione del programma nucleare iraniano attraverso il dialogo”, recita il documento. Ricordiamo che il capo del Cremlino punta da tempo a ritagliarsi il ruolo di mediatore tra Stati Uniti e Iran sulla questione dell’energia atomica. Si tratta di un modo con cui Mosca mira a recuperare influenza nello scacchiere mediorientale, dopo la caduta di Bashar al Assad in Siria e dopo l’indebolimento che ha caratterizzato il regime khomeinista a seguito della guerra dei dodici giorni, svoltasi lo scorso giugno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Iran, nucleare e nuove alleanze: Putin e Modi rilanciano la via diplomatica mentre sale la tensione nello Stretto di Hormuz

