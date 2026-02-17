Russell Crowe spiega il flop di Robin Hood | Prova a tagliare 17 minuti dal tuo film preferito

Russell Crowe attribuisce il fallimento di Robin Hood a una scelta di tagliare 17 minuti dal film preferito di molti, tra cui lui stesso. L’attore ha raccontato di aver protestato contro questa decisione, che ha ridotto alcune scene chiave e cambiato il ritmo della narrazione. Crowe ha detto che questa modifica ha influenzato negativamente la percezione finale del film, rendendolo meno fluido e coinvolgente.

Il divo australiano ha spiegato candidamente cosa è andato storto con la rilettura di Ridley Scott del mito del fuorilegge inglese. Qualcosa non ha funzionato nel Robin Hood di Ridley Scott. Il film realizzato dal cineasta inglese nel 2010 non ha entusiasmato né la critica né il grande pubblico. A sedici anni di distanza la star Russell Crowe ha svelato il motivo alla base del flop. Dopo il successo stellare de Il gladiatore, Scott e Crowe hanno provato a bissare sfruttando la loro alchimia per riportare sullo schermo le gesta del popolare fuorilegge inglese nel tentativo di dar vita a un'altra avventura epica.