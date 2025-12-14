Norimberga recensione | 150 minuti che passano in un lampo ma il vero vincitore è Russell Crowe

Norimberga, recensione: un film di 150 minuti che sembrano volare, grazie a una narrazione avvincente e tesa. James Vanderbilt rilegge il Processo di Norimberga con un approccio spettacolare, mentre Rami Malek affianca Russell Crowe in un racconto intenso e coinvolgente.

James Vanderbilt rivede il Processo di Norimberga in un film teso e, se vogliamo, spettacolare. Co-protagonista Rami Malek. In sala dal 18 dicembre. Trasformare in intrattenimento il racconto di uno dei momenti storici più importanti del '900 si può se a occuparsene è lo sceneggiatore di The Amazing Spider-Man. Per anni James Vanderbilt ha cullato l'idea di raccontare il Processo di Norimberga, che rappresentò una svolta epocale portando sul banco degli imputati i criminali nazisti catturati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine lo sceneggiatore, qui alla seconda regia, ci è riuscito, ma alla sua maniera: quella hollywoodiana. Movieplayer.it

