Norimberga Russell Crowe è un memorabile luciferino nazista Goring nel film di chiusura del Torino Film Festival

Spostatevi da lì davanti. Massimo Decimo Meridio è tornato. Le inquadrature di "Norimberga" – titolo di chiusura del Torino Film Festival 2025 – tracimano letteralmente della presenza maestosa di Russell Crowe. Qui vestito con la larga divisa grigio azzurra del Reichsmarschall, successore assoluto e unico di Hitler, Hermann Goring. "Norimberga" di James Vanderbilt inizia dove finisce il Terzo Reich, con Goring sull'auto presidenziale in fuga in mezzo alla campagna a fendere con impeto colonne di profughi. L'auto viene fermata con i fucili puntati da un manipolo di fanti statunitensi. Prima qualche dettaglio del corpo del protagonista, poi la concitazione dell'azione, infine CroweGoring esce dalla macchina imponente per stazza e aura, facendo capire che nelle successive due ore occuperà uno spazio di rilievo.

