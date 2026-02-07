Via vai sospetto blitz all’alba | in casa oltre un chilo di droga

Un blitz all’alba ha portato alla scoperta di oltre un chilo di droga in una casa di periferia. Durante le operazioni, sono stati visti molti ragazzi entrare e uscire in fretta, creando un via vai sospetto che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. La scena ha fatto scattare immediatamente i controlli, mentre si cerca di capire cosa ci fosse dietro quel movimento rapido.

Un via vai continuo di ragazzi, ingressi rapidi, uscite altrettanto veloci. Un movimento che non passa inosservato e che accende un campanello d’allarme. È da lì che prende forma l’operazione che, nei giorni scorsi, ha portato all’arresto di un giovane dell’Alto Garda per detenzione illecita di.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

