Serie B | il Sondrio Rugby Rf Com chiude il 2025 con una vittoria

Il Sondrio Rugby Rf Com chiude il 2025 con una vittoria combattuta contro Varese, conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico. La sfida, intensa e combattuta fino all’ultimo, ha regalato emozioni e soddisfazioni alla squadra, che conclude l’anno solare con un risultato positivo in Serie B.

© Sondriotoday.it - Serie B: il Sondrio Rugby Rf Com chiude il 2025 con una vittoria Ultimo impegno dell’anno solare per la Sondrio Rugby Rf Com, che davanti al proprio pubblico supera Varese per 26-20 al termine di una gara intensa e mai davvero chiusa. Un successo che consente ai valtellinesi di consolidare il secondo posto in classifica alla sesta giornata del campionato di. Sondriotoday.it Rugby serie B: Cus Genova - RfCom Sondrio Rugby 38-17 Serie B: domenica il CUS Genova riceve Sondrio - Ecco il programma delle attività che coinvolgono i club regionali nel fine settimana del 6- liguriasport.com

Rugby, serie B: il Rovato batte il Pieve e chiude il 2025 da imbattuta - La Bassa Bresciana a Leno conquista il primo successo in Serie B dopo dieci anni superando 24- giornaledibrescia.it

16^ GIORNATA SERIE D: REAL CALEPINA-NUOVA SONDRIO 1-1 #avantireal #realcalepina #seried - facebook.com facebook