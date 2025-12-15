Serie B | il Sondrio Rugby Rf Com chiude il 2025 con una vittoria
Il Sondrio Rugby Rf Com chiude il 2025 con una vittoria combattuta contro Varese, conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico. La sfida, intensa e combattuta fino all’ultimo, ha regalato emozioni e soddisfazioni alla squadra, che conclude l’anno solare con un risultato positivo in Serie B.
Ultimo impegno dell’anno solare per la Sondrio Rugby Rf Com, che davanti al proprio pubblico supera Varese per 26-20 al termine di una gara intensa e mai davvero chiusa. Un successo che consente ai valtellinesi di consolidare il secondo posto in classifica alla sesta giornata del campionato di. Sondriotoday.it
