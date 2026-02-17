Rugani si presenta | Scelta d’istinto porto esperienza e mentalità

Daniele Rugani si è presentato alla stampa nel pomeriggio di oggi al Wind Tre Media Center del Viola Park di Firenze, spiegando di aver scelto la Fiorentina seguendo il suo istinto e portando con sé anni di esperienza e una mentalità vincente. La conferenza si è svolta davanti a numerosi giornalisti, che hanno ascoltato con attenzione le sue prime parole da giocatore viola. Rugani ha sottolineato come questa decisione sia stata dettata dalla voglia di mettersi subito in gioco e di contribuire al successo della squadra.

FIRENZE – Presso il Wind Tre Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si è tenuta la presentazione ufficiale di Daniele Rugani, nuovo tesserato di ACF Fiorentina. Il difensore ha illustrato le motivazioni del suo trasferimento e gli obiettivi a breve termine, ponendo l'accento sul contributo di esperienza che intende apportare alla retroguardia gigliata. Di seguito le sue dichiarazioni. "Ringrazio sentitamente la famiglia Commisso e la dirigenza per avermi voluto qui. Arrivo in una città splendida con grande entusiasmo e con un bagaglio d'esperienza che metterò immediatamente a disposizione del gruppo: non vedo l'ora di iniziare.