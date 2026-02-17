Fiorentina Rugani si presenta | Pronto a dare una mano fuori e dentro il campo

Daniele Rugani si presenta alla Fiorentina dopo aver firmato il contratto, portando con sé l’esperienza accumulata in altre squadre e un’idea chiara di come vuole contribuire. La sua presenza si è fatta notare al Viola Park, dove ha incontrato i giornalisti e ha parlato delle sue intenzioni per questa nuova avventura, sottolineando la volontà di aiutare la squadra sia in allenamento che durante le partite. Rugani ha anche spiegato di aver scelto Firenze perché crede nel progetto e vuole mettersi subito a disposizione del mister e dei compagni.

Firenze, 17 febbraio 2026 - Giornata di presentazione, l'ultima, in casa Fiorentina. Daniele Rugani mancava all'appello al bancone del Media Center del Viola Park. Accento toscano, sorriso marcato. Ragazzo per bene da lunedì potrà dare una mano alla difesa di Vanoli. Obiettivo, manco a dirlo, salvezza. Vorrebbe dire rimanere in viola a lungo. "Ci tengo per prima cosa a fare un ringraziamento alla famiglia Commisso che mi ha permesso di essere qui, hanno attraversato un momento di sofferenza ma la loro presenza costante si sente. Ringrazio anche il Direttore Goretti e il dg Ferrari. Rispetto a quando giocavo nell'Empoli e mi seguiva la Fiorentina sono un po' più grandicello, ho vissuto momenti belli e alcune difficoltà che mi hanno fatto crescere come uomo e calciatore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Rugani si presenta: “Pronto a dare una mano fuori e dentro il campo” Fiorentina, Rugani si presenta: "Sento ancora di poter dare tanto. Ecco quando rientro"Daniele Rugani si è presentato alla stampa oggi al Rocco B. Fiorentina, Beppe Iachini: “In bocca al lupo a Vanoli, ma io sarei pronto per dare una mano”Beppe Iachini augura buona fortuna a Vanoli, l’allenatore con il cappellino, per la sua nuova avventura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rugani, video e sedute per tornare al top: la prima convocazione si avvicina; (VIDEO) Rugani si presenta: Lunedì contro il Pisa ci sarò. Non mi aspettavo di lasciare la Juventus. Un onore essere alla Fiorentina; Perché Rugani non gioca Fiorentina-Torino: infortunio, scelta tecnica o squalifica? È in panchina? il motivo dell'assenza; Fiorentina, Rugani lavora per il rientro: spunta la data. Fiorentina, Rugani si presenta: Per il Pisa ci sarò. La Lazio? Sì, c'erano altre squadreIn casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, che alle ore 14.30 parlerà dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco. tuttomercatoweb.com Fiorentina, Daniele Rugani si presenta come nuovo giocatore viola: tra poco la conferenzaIn casa Fiorentina è il giorno di presentazione di Daniele Rugani, che alle ore 14.30 parlerà dal ‘Wind3 Media Center’ del Rocco. tuttomercatoweb.com #Rugani: “Ringrazio la famiglia #Commisso. Qui per portare esperienza” #Fiorentina x.com Gud e Rugani al lavoro per la gara col Pisa di lunedì della #Fiorentina facebook