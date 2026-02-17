Rubano un telefono ma la vittima riesce a localizzarlo grazie al bluetooth a Roma due arresti

A Roma, due uomini sono stati fermati dopo aver tentato di recuperare uno smartphone rubato a una giovane donna, ma sono stati bloccati dalla vittima che aveva attivato il Bluetooth. La donna aveva perso il telefono durante una passeggiata, e grazie alla connessione attiva, ha individuato la posizione e chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno arrestato i due uomini, sospettati di aver pianificato un tentativo di restituzione forzata.

Furto di uno smartphone e tentativo di estorsione aggravata: sono queste le accuse rivolte a due uomini di origine marocchina, arrestati dalla Polizia di Stato nella periferia est di Roma. I sospetti sono stati colti in flagranza mentre cercavano di ottenere 200 euro dalla vittima in cambio della restituzione del cellulare, dopo essere stati localizzati grazie al sistema di geolocalizzazione del dispositivo. Tentativo di estorsione a Roma L'episodio si è verificato a Roma e ha visto protagonista una giovane donna, vittima di furto e successivamente di un tentativo di estorsione. Tutto ha avuto inizio quando la giovane, impegnata in una conversazione telefonica tramite auricolari bluetooth, si è accorta improvvisamente dell'interruzione della linea.