Le rubano la bici ma i Carabinieri riescono a recuperarla grazie al gps | uomo denunciato per ricettazione

La proprietaria di una bicicletta rubata poche ore prima ha chiamato i Carabinieri di Ravenna. Con l’aiuto di un dispositivo GPS, i militari sono riusciti a rintracciare e recuperare il mezzo. Un uomo che aveva tentato di rivenderla è stato denunciato per ricettazione.

Grazie alle coordinate fornite dalla vittima del furto tramite il dispositivo di tracciamento, i militari hanno intercettato la bici identificando l’uomo che si trovava in sella Alcune sere fa, i Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ravenna hanno recuperato una bicicletta che era stata rubata poche ore prima, grazie anche a un dispositivo Gps e alla prontezza della proprietaria. La vittima, accorgendosi che la bicicletta era sparita dal luogo in cui l’aveva legata, ha subito allertato il 112 dichiarando che il mezzo era dotato di un sistema di tracciamento. Fornendo in tempo reale le coordinate tramite il Gps, la donna ha permesso ai militari di intervenire tempestivamente.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

