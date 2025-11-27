Rubano uno scooter per smembrarne i componenti | nei guai due sedicenni

I carabinieri del Radiomobile Compagnia di Cittadella hanno denunciato due sedicenni, già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato; uno di essi dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla serata di alcuni giorni fa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

