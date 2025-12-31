Prima gli rubano il cellulare poi chiedono soldi per restituirlo | due 20enni nei guai
Due giovani di 20 anni sono stati coinvolti in un episodio di furto e estorsione. Dopo aver sottratto il cellulare a un uomo, hanno richiesto un pagamento per restituirlo. L'episodio è attualmente sotto indagine delle autorità, che stanno valutando i dettagli e le eventuali responsabilità.
Prima hanno rubato il cellulare a un uomo, poi gli hanno chiesto di essere pagati in cambio della restituzione. Ma la vittima si è rivolta ai carabinieri e il caso si è chiuso con due denunce.È successo in via Gramsci, a Genova, dove i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Bologna, rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto: due arrestati
Leggi anche: Rubano uno scooter per smembrarne i componenti: nei guai due sedicenni
Prima gli rubano il cellulare, poi chiedono soldi per restituirlo: due 20enni nei guai - La vittima ha rifiutato di pagare i due ladri per riavere indietro il suo smartphone e si è rivolta ai carabinieri ... genovatoday.it
Via Gramsci, rubano un cellulare e chiedono soldi per restituirlo, denunciati due ventenni - Non ottenendo quanto richiesto, si erano allontanati, ma la loro fuga è durata poco: i carabinieri, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, li hanno individuati. lavocedigenova.it
Bologna, rubano il cellulare a una ragazza e poi le chiedono il riscatto: due arrestati - Prima le rubano il cellulare, strappandoglielo dalle mani e fuggendo via, poi, qualche ora dopo, le chiedono il riscatto: arrestati dai carabinieri per tentata estorsione in ... ilrestodelcarlino.it
RUBANO RAME IN AZIENDA. MA AL MOMENTO DELLA FUGA MUORE IL FURGONE. - Segui tutte le notizie nella PRIMA edizione di TVA NOTIZIE in diretta alle 13:05 sul canale 832 della piattaforma Sky e Tivùsat e al canale 13 del digitale terrestre, o in - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.