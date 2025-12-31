Due giovani di 20 anni sono stati coinvolti in un episodio di furto e estorsione. Dopo aver sottratto il cellulare a un uomo, hanno richiesto un pagamento per restituirlo. L'episodio è attualmente sotto indagine delle autorità, che stanno valutando i dettagli e le eventuali responsabilità.

Prima hanno rubato il cellulare a un uomo, poi gli hanno chiesto di essere pagati in cambio della restituzione. Ma la vittima si è rivolta ai carabinieri e il caso si è chiuso con due denunce.È successo in via Gramsci, a Genova, dove i carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Prima gli rubano il cellulare, poi chiedono soldi per restituirlo: due 20enni nei guai

