Dopo il furto nel negozio aggredisce il personale della sicurezza arrestato

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare in un negozio di abbigliamento del centro commerciale “Le Befane” di Rimini. Quando sono stati scoperti, due di loro hanno ammesso di aver fatto il furto, mentre il terzo, un 24enne, ha perso le staffe e ha aggredito gli addetti alla sicurezza. L’episodio si è concluso con l’arresto dei malviventi.

Scoperti a rubare tra gli scaffali di un negozio di abbigliamento nel centro commerciale “Le Befane” di Rimini, due dei tre malviventi hanno accettato il fatto di essere stati smascherati mentre il terzo, un 24enne, ha dato in escandescenza aggredendo il personale della sicurezza finendo così in.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Rimini CentroCommerciale Dopo il furto nel negozio aggredisce gli agenti Tenta furto in un supermercato, aggredisce personale e clienti e viene arrestato Questa sera a Verona, un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare in un supermercato di Via Mameli. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rimini CentroCommerciale Argomenti discussi: Violenza al supermercato: pugni e minacce di morte all’addetto alla sicurezza dell’Esselunga dopo il furto di superalcolici; Buco nel muro per svaligiare una ditta, due uomini finiscono in caserma; Francia, recuperata la corona dell’imperatrice Eugenia dopo il furto al Louvre; Furto nella casa della comandante della polizia locale: Presa di mira sui social, gli hater scrivono anche te la sei cercata. Dopo il furto di computer ripristinato il laboratorioMonteroduni. Dopo il recente furto di computer - il secondo nel giro di un anno - nel plesso di Monteroduni è stato ripristinato il laboratorio informatico. Il dirigente scolastico D’Ambrosa ha ... rainews.it Non si fermano all'alt dopo un tentato furto in un'azienda di cosmetici di Dovera vicino Crema, l'operazioneTentato furto notturno in un'azienda di cosmetici a Dovera: Carabinieri recuperano 400.000 euro di prodotti e sequestrano il furgone dei ladri. virgilio.it Arrestato per furto di moto Fares Bouzidi, l'amico di Ramy protagonista dello schianto dopo l'insegumento dei carabinieri. Ricordatevi che la sinistra lo aveva difeso mentre attaccava, vergognosamente, gli uomini in divisa. - facebook.com facebook La squadra israeliana di bob riparte subito dopo un furto durante il training pre-olimpico, pronta a gareggiare al Cortina Sliding Center nelle specialità a due e a quattro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.