Ruba merce dagli scaffali del negozio aveva a suo carico un decreto di espulsione

Un uomo iracheno di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato fermato mentre tentava di rubare merce dagli scaffali di un negozio vicino a via del Corso a Roma. La polizia locale, che lo aveva notato aggirarsi in modo sospetto, gli ha impedito di portare via la merce, nonostante fosse sotto un decreto di espulsione. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato alcuni prodotti già pronti per essere nascosti sotto la giacca.

È stato bloccato dagli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, mentre cercava di sottrarre furtivamente della merce dagli scaffali di un esercizio commerciale nei pressi di via del Corso, l'uomo, iracheno di 42 anni, con a carico diversi precedenti ed un decreto di.