Royce Keys non si è più fatto vedere in WWE dopo la Royal Rumble, probabilmente a causa di problemi di salute. La sua assenza sorprende i fan, soprattutto perché aveva partecipato alla lotta in Arabia Saudita. Molti si chiedono cosa stia succedendo e se tornerà presto in scena.

Nel contesto WWE, l’attenzione è puntata su Royce Keys dopo la sua partecipazione a sorpresa alla Royal Rumble tenutasi in Arabia Saudita. A distanza di pochi giorni, la mancata visibilità nei programmi settimanali ha alimentato l’analisi sulle prospettive della sua storyline e sui piani per WrestleMania. Dopo la partecipazione in Arabia Saudita come ingresso a sorpresa nella Royal Rumble, Royce Keys non ha trovato spazio nei segmenti successivi dei programmi televisivi. L’impressione diffusa tra i fan era che la storyline potesse evolversi in modo significativo, ma la collocazione ufficiale sul roster non si è concretizzata nelle settimane immediatamente successive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Royce Keys scomparso WWE dopo la Royal Rumble: le ragioni dietro la sua assenza

