Rottamazione quater ecco perché potrebbe esserci una nuova scadenza

La possibile proroga della Rottamazione Quater sta attirando l’attenzione del Parlamento, con la Lega che propone di riaprire i termini per il pagamento delle cartelle esattoriali. Questa riapertura potrebbe offrire ai contribuenti ulteriori opportunità di regolarizzare la propria posizione fiscale. Analizziamo le motivazioni e le implicazioni di questa eventuale modifica, nel contesto di un approfondimento che mira a chiarire gli aspetti principali di questa misura.

Si riapre il dossier fisco in Parlamento. La Lega rilancia uno dei suoi cavalli di battaglia: la rottamazione delle cartelle. Dopo la "nuova edizione" inserita nella manovra 2026 il partito di Matteo Salvini chiede un ulteriore intervento all'interno del decreto Milleproroghe, il testo omnibus per eccellenza che solitamente rinvia l'entrata in vigore di alcune norme o proroga le leggi in scadenza. Nelle prossime settimane le commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera voteranno gli emendamenti presentati dai deputati. Uno di questi, firmato dal leghista e presidente della commissione Attività produttive Alberto Gusmeroli, chiede di riaprire ancora i termini della rottamazione quater per i riammessi a cui è stata data una seconda chance ma che risultano nuovamente non in regola.🔗 Leggi su Today.it

