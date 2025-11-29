Rottamazione quater perché c’è ancora una settimana per pagare la rata

Roma, 29 novembre 2025 – La rata della rottamazione quater delle cartelle potrà essere pagata anche dopo il 30 novembre. La scadenza infatti beneficerà sia dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, sia dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi (il 30 novembre è appunto domenica) e dunque saranno considerati tempestivi anche i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025. A ricordarlo è la stessa l'agenzia entrate-Riscossione. Intanto in Parlamento si discute una nuova edizione del provvedimento, la quinquies, spinta innanzitutto dalla Lega. Come effettuare il pagamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

