Rotatoria da intitolare a Ramelli Barba Fdi | Pd e Cgil non hanno fatto pace con la propria storia

Il deputato di Fratelli d’Italia, Barba, denuncia che il PD e la CGIL si sono opposti all’intitolazione di una strada ad Agrigento a Sergio Ramelli, provocando polemiche. Barba sottolinea che questa reazione dimostra come i due soggetti non abbiano ancora fatto pace con la propria storia, nonostante le molte discussioni sul tema. La decisione di dedicare una via a Ramelli, vittima di un atto di violenza politica, ha acceso un dibattito acceso tra chi sostiene il riconoscimento e chi invece si oppone. La questione divide anche gli abitanti della città, alcuni favorevoli e altri contrari alla scelta.