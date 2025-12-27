Vergogna della Cgil su Ramelli FdI | Landini da che parte stai? L’odio rosso colpisce anche Norma Cossetto
Un uno-due di odio devastante. L’altra notte la targa dedicata a Norma Cossetto, posta all’interno del giardino che a Firenze ricorda la giovane martire istriana, è stata divelta e coperta di fango. Lo scempio è stato reso noto dal ‘Comitato 10 Febbraio’. “Per l’ennesima volta la targa è stata vandalizzata – spiega in un comunicato Silvano Olmi, presidente nazionale del ‘Comitato 10 Febbraio’ – chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto vergognoso, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e di ripristinare al più presto la targa dedicata alla medaglia d’oro al merito civile, trucidata dai partigiani di Rito e gettata in una foiba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «RAMELLI. DE PRIAMO (FDI): CONTESTARE INTITOLAZIONE SCUOLA È COME AVERE DENTRO GERMI ODIO» - L'opposizione da parte della Cgil di Lecce all'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso in un agguato ... agenziagiornalisticaopinione.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «RAMELLI, PELLEGRINO (FDI): CGIL TORNI AD OCCUPARSI DEI LAVORATORI» - "Le assurde parole con le quali la CGIL di Lecce ha voluto cavalcare un'arida polemica contro la più che giusta intitolazione a Sergio Ramelli di una scuola ... agenziagiornalisticaopinione.it
Scuola pugliese intitolata a Sergio Ramelli, Frassinetti (FdI): “Grave offenderne la memoria” - Sull’intitolazione di una scuola pugliese a Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975, arriva la presa di posizione della sottosegretaria all’Istruzione, Paola Frassinetti. tecnicadellascuola.it
La Cgil di Lecce e la Flc Cgil esprimono profondo sdegno e netta contrarietà alla delibera approvata dalla giunta comunale di Nardò #delibera #Cgil #Lecce #GiuntaComunale - facebook.com facebook
Definire una “provocazione” l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, ragazzo di 18 anni assassinato per le sue idee, è un insulto alla memoria di una vittima innocente. A cinquant’anni dalla sua morte, CGIL ha scelto di strumentalizzare un omicidio politi x.com
