Vergogna della Cgil su Ramelli FdI | Landini da che parte stai? L’odio rosso colpisce anche Norma Cossetto

Un uno-due di odio devastante. L’altra notte la targa dedicata a Norma Cossetto, posta all’interno del giardino che a Firenze ricorda la giovane martire istriana, è stata divelta e coperta di fango. Lo scempio è stato reso noto dal ‘Comitato 10 Febbraio’. “Per l’ennesima volta la targa è stata vandalizzata – spiega in un comunicato Silvano Olmi, presidente nazionale del ‘Comitato 10 Febbraio’ – chiediamo alla polizia locale di individuare gli autori di questo gesto vergognoso, grazie anche alla visione dei filmati delle telecamere di sicurezza e di ripristinare al più presto la targa dedicata alla medaglia d’oro al merito civile, trucidata dai partigiani di Rito e gettata in una foiba. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

