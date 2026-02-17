Bastoni | Ho accentuato la caduta ma mi spiace più per quello fatto dopo Ero in trance agonistica

Alessandro Bastoni ha confessato di aver esagerato nel simulare una caduta durante la partita tra Inter e Juventus, motivato dalla voglia di ottenere un vantaggio. La sua ammissione arriva pochi giorni dopo le polemiche scatenate dall’episodio e dalla sua esultanza sfrenata, che ha suscitato molti commenti sui social. Bastoni spiega di aver agito in modo impulsivo, trovandosi in uno stato di forte tensione agonistica.

Qualche giorno dopo la sua simulazione in Inter-Juventus e le polemiche che ne sono seguite, Alessandro Bastoni ammette di "avere accentuato la caduta per trarne giovamento", pentendosi soprattutto per la sfrenata esultanza successiva: "Una reazione brutta da vedere, ma molto umana. Ero in trance agonistica".🔗 Leggi su Fanpage.it

Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nella caduta dopo il contatto con Kalulu, spiegando che la sua reazione è stata sbagliata.

Bastoni: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. L'essere umano può sbagliare ma deve chiedere scusa»Alessandro Bastoni si scusa pubblicamente dopo aver rivisto il suo errore nel match di domenica scorsa, quando ha riconosciuto di aver esagerato nel simulare un fallo al braccio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.