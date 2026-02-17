Bastoni | Ho accentuato la caduta ma mi spiace più per quello fatto dopo Ero in trance agonistica
Alessandro Bastoni ha confessato di aver esagerato nel simulare una caduta durante la partita tra Inter e Juventus, motivato dalla voglia di ottenere un vantaggio. La sua ammissione arriva pochi giorni dopo le polemiche scatenate dall’episodio e dalla sua esultanza sfrenata, che ha suscitato molti commenti sui social. Bastoni spiega di aver agito in modo impulsivo, trovandosi in uno stato di forte tensione agonistica.
