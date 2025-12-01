L’ex campionessa UFC e star della WWE Ronda Rousey potrebbe debuttare sul ring della boxe nel 2026: secondo le ultime indiscrezioni, Netflix sarebbe interessata a trasmettere l’evento. Le trattative tra Ronda Rousey e Katie Taylor. Secondo quanto riportato lunedì da Lance Pugmire di Boxing Scene, Ronda Rousey sarebbe in trattative per un incontro di boxe contro Katie Taylor nel 2026. L’evento avrebbe come location Las Vegas e sarebbe previsto per la prossima estate. La notizia ha attirato immediatamente l’attenzione dei media amricani, considerando i profili delle due atlete coinvolte. Netflix, che ha già trasmesso due degli incontri tra Katie Taylor e Amanda Serrano, avrebbe mostrato interesse per l’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ronda Rousey in trattative per un incontro di boxe stellare