In una recente intervista, Shayna Baszler ha commentato la possibile ripresa di Ronda Rousey nel wrestling. Rispondendo alla domanda se Ronda abbia definitivamente lasciato il ring, Baszler ha sottolineato che non si può mai escludere un suo ritorno. La questione rimane aperta e suscita interesse tra gli appassionati, che attendono eventuali aggiornamenti sulla carriera della ex campionessa.

Durante una recente intervista a Insight with Chris Van Vliet, Shayna Baszler ha risposto alla domanda che molti fan si pongono: Ronda Rousey ha davvero chiuso con il wrestling? “Con Ronda non si può mai dire. È una testa matta. Non saprei. Adora fare la mamma. Sicuramente dovremo aspettare un po’, ma CM Punk è tornato. Ronda Rousey può tornare”, ha dichiarato la Baszler. Il retroscena su SummerSlam 2023. Nel corso della stessa intervista, Shayna Baszler ha svelato alcuni dettagli sull’ultimo match di Ronda Rousey in WWE, che l’ha vista affrontare proprio l’ex NXT Women’s Champion a SummerSlam 2023. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ronda Rousey può tornare sul ring? Shayna Baszler non ha dubbi

