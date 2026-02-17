Roncofreddo a inaugurare la rassegna Piccoli Mondi l' illustratore Michele Papetti con Esercizi di contrasto
Michele Papetti ha aperto la seconda edizione della rassegna Piccoli Mondi a Roncofreddo, portando in mostra le sue opere su
"Piccoli Mondi", la rassegna culturale che mette in dialogo arte, letteratura, musica e territorio nel comune collinare di Roncofreddo, aprendo uno spazio di confronto tra linguaggi diversi e nuove generazioni creative, inaugura la seconda edizione venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 alla biblioteca Carnacini, con una serata che unisce arte visiva, musica dal vivo, degustazioni e incontro con il pubblico. Protagonista dell'apertura è la mostra "Esercizi di contrasto" di Michele Papetti, giovane illustratore italiano.
Roncofreddo, centro di "Piccoli mondi": al via la rassegna culturale che intreccia musica, territorio e poesiaA Roncofreddo, il Comune ha avviato la seconda edizione di
Dieci eventi di ’Piccoli mondi’. Si parte venerdì con PapettiVenerdì a Roncofreddo prende il via la rassegna “Piccoli Mondi”, dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di rilanciarla, coinvolgendo anche la biblioteca Carnacini e la cooperativa Koinè.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Roncofreddo, quattro mesi di appuntamenti dal centro storico alle frazioniDopo il successo della prima edizione, torna a Roncofreddo Piccoli Mondi, rassegna culturale promossa dal Comune di Roncofreddo in collaborazione con la Biblioteca fratelli Carnacini e la ... corrierecesenate.it
“Il coraggio di saltare nelle pozzanghere” C’è una strada che sale, stretta tra muri che hanno visto passare il tempo. La pioggia è appena andata via, ma ha lasciato piccoli mondi sull’asfalto: pozzanghere che riflettono luce, sogni, possibilità. Un bambino cam facebook
