Romasfregiato elefantino della Minerva

La statua dell’Elefantino al centro di Piazza Minerva a Roma è stata vandalizzata domenica pomeriggio, probabilmente da un gruppo di giovani che ha lanciato spray colorati sulla superficie. La scultura, simbolo storico della piazza, si trova in condizioni di evidente degrado dopo l’episodio. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e capire le motivazioni dell’atto di vandalismo.

22.05 Danneggiata la statua dell'Elefantino con l'obelisco che sorge al centro di Piazza Minerva, a Roma. La zanna della scultura, progettata da Gian Lorenzo Bernini, è stata trovata spezzata ai piedi del monumento. L'intervento degli agenti della polizia locale dopo essere stati allertati dalla sovrintendenza comunale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza sono state già acquisite e sono in corso le indagini. "E'inammissibile" ha commentato il Ministro della Cultura,Giuli,che ha promesso un contributo per il restauro.