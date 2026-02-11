La Romagna unita per il 2028 | Rimini entra nel patto per la Capitale della Cultura di Forlì e Cesena

La Romagna si prepara a un grande obiettivo per il 2028. Rimini ha deciso di sostenere ufficialmente la candidatura di Forlì e Cesena come Capitale Italiana della Cultura. Il Comune di Rimini ha aderito al patto tra i sindaci, un gesto concreto di unità per mettere in mostra le bellezze e le tradizioni della regione. Ora l’intera zona lavora insieme per portare a casa questo riconoscimento.

Forlì e Cesena sono entrambe tra le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale della Cultura 2028.

Ancona si prepara a concorrere come capitale italiana della cultura 2028, sfidando la coppia Forlì-Cesena.

