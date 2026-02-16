Roma sospiro di sollievo per Wesley e Dybala Recuperato Koné

Un sospiro di sollievo, anzi un doppio sospiro. Il primo e più importante arriva da Wesley ieri uscito zoppicante al Maradona dopo il rigore guadagnato e l’intervento di Rrahmani. La caviglia sinistra ha tremato, i tifosi della Roma pure considerato l’apporto del brasiliano. Ma gli esami di questa mattina hanno escluso lesioni e fratture. Anche la distorsione sembra molto lieve. Si tratta soltanto una forte contusione, da smaltire con ghiaccio e qualche giorno di terapia. La sua presenza contro la Cremonese non sembra in dubbio. Ma soprattutto Wesley sarà a disposizione nel big match contro la Juventus tra due settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Roma può tirare un sospiro di sollievo.

DYBALA IN GRUPPO! La notizia migliore della giornata, Paulo è recuperato per il Napoli. Lavoro parzialmente in gruppo per Robinho Vaz, ancora a parte Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk. Personalizzato per Hermoso e Soulé. #ASRoma #ForzaRom - facebook.com facebook