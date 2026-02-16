Roma sospiro di sollievo per Wesley e Dybala Recuperato Koné
Wesley e Dybala sono tornati in campo grazie a un recupero rapido, dopo che Wesley ha subito solo una forte contusione e Dybala ha superato i problemi muscolari. Koné, invece, si è ripreso dalla botta e potrà giocare contro la Cremonese. Wesley aveva abbandonato il campo zoppicando durante la partita contro il Napoli, ma ora sta bene. Dybala, che aveva accusato fastidi, si prepara a tornare in squadra.
Un sospiro di sollievo, anzi un doppio sospiro. Il primo e più importante arriva da Wesley ieri uscito zoppicante al Maradona dopo il rigore guadagnato e l’intervento di Rrahmani. La caviglia sinistra ha tremato, i tifosi della Roma pure considerato l’apporto del brasiliano. Ma gli esami di questa mattina hanno escluso lesioni e fratture. Anche la distorsione sembra molto lieve. Si tratta soltanto una forte contusione, da smaltire con ghiaccio e qualche giorno di terapia. La sua presenza contro la Cremonese non sembra in dubbio. Ma soprattutto Wesley sarà a disposizione nel big match contro la Juventus tra due settimane. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma, sospiro di sollievo per Dybala: escluse lesioni
La Roma può tirare un sospiro di sollievo.
Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: escluse lesioni per Koné ed El AynaouiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perché sarà Rubio, e non Vance, a partecipare alla Conferenza di Monaco (e in molti tirano un sospiro di sollievo); Sospiro di sollievo in MotoGP, è già pronto per il rientro: ai Test ci sarà; Sebastiani, sospiro di sollievo. Ciani: Non si vince tre volte al supplementare per caso. Foto; Il miglior smash burger d’Italia si mangia in una borgata all'estrema periferia di Roma?.
FOTO - Wesley rassicura i tifosi: Grazie a Dio nulla di grave dopo il NapoliIl laterale brasiliano della Roma era uscito dopo il rigore conquistato per fallo di Rrahmani. Ora il messaggio sui social: Vi ringrazio per i messaggi ... ilromanista.eu
Roma, sospiro di sollievo per Wesley e Dybala: ecco l’esito degli esamiIl brasiliano e l'argentino hanno svolto degli accertamenti che hanno escluso dei problemi seri ... msn.com
#Koné recuperato: rientra contro la #Cremonese, sospiro di sollievo per #Gasperini #ASRoma x.com
DYBALA IN GRUPPO! La notizia migliore della giornata, Paulo è recuperato per il Napoli. Lavoro parzialmente in gruppo per Robinho Vaz, ancora a parte Koné, El Shaarawy, Ferguson e Dovbyk. Personalizzato per Hermoso e Soulé. #ASRoma #ForzaRom - facebook.com facebook