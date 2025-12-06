Roma le ultime su Angelino Dybala Wesley El Aynaoui e Koné in vista del Cagliari

Conferenza stampa per Gasperini alla vigilia del match contro i rossoblù, valido per la 14ª giornata di Serie A 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, le ultime su Angelino, Dybala, Wesley, El Aynaoui e Koné in vista del Cagliari

Roma, si svuota l’infermeria: Gasp ritrova Angelino, Dybala e Baldanzi. Dovbyk corre - Dopo mesi tormentati da infortuni e continui imprevisti, la Roma può finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel. Come scrive tuttomercatoweb.com

GALLERY - Verso Cagliari-Roma, tornano Baldanzi e Dybala. Si rivede Angeliño - A poco più di due mesi dall'ultima presenza in campo, l'esterno spagnolo è tornato a lavorare insieme al resto del gruppo. Scrive ilromanista.eu

Roma, Gasperini: "Angelino si è allenato bene. Non rischieremo Wesley" - La Roma vola a Cagliari con l’obiettivo di dimenticare lo scivolone casalingo contro il Napoli e rilanciarsi nuovamente in classifica: il match. Secondo tuttomercatoweb.com

Infortunati Roma, non solo Angelino: svolta per Dybala e Baldanzi - Buone notizie per la Roma in vista dei prossimi impegni, a partire da quello contro il Cagliari della 14^ ... Come scrive fantamaster.it

Dybala Roma, le condizioni dell’attaccante giallorosso preoccupano Gasperini: come sta e le ultime su un suo recupero contro il Cagliari - Dybala Roma, l’argentino ha saltato anche l’allenamento odierno a causa dell’attacco febbrile. Da calcionews24.com

Gasperini: “Wesley da valutare, le ultime su Dybala e Angelino! Bailey, Pellegrini e su Ferguson a gennaio…” - Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa per presentare la prossima sfida dei giallorossi contro il Cagliari. Secondo msn.com