Serie C la capolista Puliservice pronta alla sfida contro il team Radioxstore Lory Volley
La Serie C femminile torna in campo con la capolista Puliservice pronta ad affrontare il Radioxstore Lory Volley. Dopo aver consolidato la posizione in classifica, la squadra si prepara a continuare il proprio percorso, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di confermare il primato. La sfida rappresenta un’importante occasione per proseguire la stagione con determinazione e impegno.
Ritorna in campo la C femminile. La Puliservice capolista non vede l’ora di continuare la propria marcia. Si gioca, finalmente, a Pizzo.Dopo il rinvio della gara di Coppa Calabria, le amaranto di mister Giglietta scendono in campo alle ore 18,45 in casa delle giovanissime della Radioxstore Lory.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
